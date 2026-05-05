食の分野の最先端技術「フードテック」。新潟を、世界と戦えるフードテック企業の集積地としようとする取り組みが本格的に稼働した。その旗振り役の一人で食品大手「オイシックス・ラ・大地」の高島宏平社長は、「県民の参加がこの事業のカギを握る」と話す。新潟を拠点に何が起ころうとしているのか、取材した。

■新潟を“フードテックタウン”に

4月16日に発足した「新潟フードテックタウン実行委員会」。新潟を食の最先端技術が集まる「フードテック・タウン」にすることを目指し、産・学・官、そして金融機関で構成される実行委員会だ。



共同委員長を務めるオイシックス・ラ・大地の高島宏平社長は、設立総会で「私たちのこの取り組みは『新潟のスタートアップを応援しよう』という取り組みではありません。フード領域でのスタートアップが成功するには、新潟に来てもらった方が成功確率が上がる、そういう環境を新潟に作っていこうという取り組みであります」と呼びかけた。



実行委員会のキックオフイベントでは、すでに複数の具体的なプロジェクトが動き出す兆しも見え始めており、高島社長は「思っていた以上に手応えを感じている」と語る。

■なぜ“新潟”なのか

なぜフードテックの拠点に「新潟」を選んだのか…プロ野球ファームリーグ・オイシックス新潟アルビレックスＢＣの会長でもある高島社長は「野球やらせていただいている。しょっちゅう新潟にお邪魔しているというのもあるが、やはり新潟の食は非常に素材としての魅力も高いし、それから食品技術もすごく高い。大きな大企業も、食品の企業も大きな中堅いっぱいいらっしゃるし、日本でも一番向いてる場所の一つかなと思う」と語る。



さらに、フードテックの拠点を東京以外につくることにも強い思いがあるという。

「大きな東京があって、地方が“小さな東京”になるのは面白くない。都市ごとに個性が立った『カラフルな日本』であってほしい。だから食の街を、東京以外につくりたかった」



■フードテックとは？

食＝フードと技術＝テクノロジーを掛け合わせた造語「フードテック」。例えば、近年、日本の沿岸で減少している海藻に着目したスタートアップ企業が生産しているのは、「あおのり」だ。陸上栽培もされているが、しっかりと磯の香りが感じられ、その存在感は想像を超えるという。



こうした「食」を核にしたスタートアップ企業を多く創出するため、企業、大学、自治体などと連携し、起業支援を強力に進めていく新潟フードテックタウン実行委員会。



高島社長がこの分野に強い使命感を抱く理由は、日本の食が置かれた現状にある。

「世界中で日本の食は信頼性も期待値も非常に高い。ただ、産業としては自動車やコンテンツ産業ほどの規模には育っていない。アメリカではフードテックのファンドが２００以上あるのに、日本では数えるほどしかない。文化として評価されるだけでなく、産業として世界で戦える日本の食をつくる必要がある」。



そのため、地域に強みを集約する「産業クラスター」が必要だと強調する。

■政府の重点戦略分野の一つ「千載一遇のチャンス」

政府もこのフードテックを重点戦略分野の一つとしている。設立総会には、総理自らメッセージを寄せた。

「フードテックは食料安全保障に関する危機管理投資であり、先端技術を活かした大きな国際展開の可能性を有する成長投資でもある」



政府も重要戦略にこのフードテックを挙げている点について高島社長は「これから規制緩和とか様々な政策的な部分での対策が必要なときに政府も注目いただいているのは千載一遇のチャンスかなと感じている」と話す。



■「食で起業するなら新潟」に

この日は、フードテック分野のスタートアップ企業が、自治体や事業者学生などと交流していた。参加者からは「スタートアップする人たちは人と人でつながることが大事だと思うのですごくありがたい場だと思う」「新潟は食のポテンシャルが高くて、それが新潟からどんどん世界につながり大きくなることはいいことなのではないか」などの声が聞かれた。



高島社長は「シリコンバレーがそうであるかのように、『食で起業するなら新潟がいいんじゃないか』と。10年後であれば少なくとも日本国内では思ってもらいたい。一方で新潟市民の方々に10年後こうなっていただけるとうれしいなというのはシリコンバレーやサンフランシスコの方がそうだが、市民の方々が新しいスタートアップのサービスをどんどん使う。新潟で生み出される新しい食べ物を県民にどんどん食べて評価し、スタートアップ企業を鍛えてほしい」と話した。



その先に見据えるのは『食で世界と戦える新潟』の姿だ。食を軸に人と企業を呼びこみ、世界と肩を並べる新潟へ。大きな一歩を踏み出した。

■日本の食を世界へ「産業レベルで盛り上げていく必要ある」

新潟で生み出される新しい食べ物を県民にどんどん食べて評価し、スタートアップ企業を鍛えてほしいと話す高島社長。その先に見据えるのは食で世界と戦える新潟の姿だ。



「世界中で日本の食は非常に信頼性が高く、期待値も高い。一方で産業としてそんなに大きくなれていない。世界で戦える。文化レベルだけでなく、産業レベルとしても日本の食を盛り上げていく必要があると強く思っている」



食を軸に人と企業を呼びこみ、世界と肩を並べる新潟へ。大きな一歩を踏み出した。