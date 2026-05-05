俳優の井川遥さん（49）が2026年4月30日、自身のインスタグラムを更新。イメチェンしたヘアスタイルを披露した。「わくわくする」井川さんは、「髪色を少し明るくしてレイヤーを入れた」といい、笑顔をみせたり、頭を揺らしたりして、明るめのブラウンヘアを紹介する動画を投稿した。「そんな日の撮影はどんな風に仕上がるんだろうとわくわくする」とつづっていた。インスタグラムに投稿された動画では、レイヤーが入った明るめの