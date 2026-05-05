デビューシングル「ただ美しい呪い」がTVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマに起用されているNakamura Hak。未発表曲「光り」が3曲目のエンディングテーマに決まっていることが発表され、あわせて原作者の白浜鴎による描き下ろしイラストが公開された。 参考：TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』EDで話題Nakamura Hak「ただ美しい呪い」MV公開 『とんがり帽子のアトリエ』は、講談