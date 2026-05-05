サイ・ヤング賞を2度受賞しているブレイク・スネル投手の復帰が秒読みとなっているようだ。左肩痛で出遅れたスネルだったが、ここまで3度のリハビリ登板をこなし、もう1〜2試合の登板を経て、メジャー復帰予定だという。ロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は「スネルが戻ってきたら、現在の先発ローテーションから一人を外す。（外された投手は）どんな役割でも全員が受け入れると思う」と語っている。外れる投手