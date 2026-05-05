「ついに出た! と思って……」俳優の松尾諭が、下積み時代に住んでいた“事故物件”での出来事を明かした――。松尾諭○松尾諭、若い女性が病気で亡くなってしまった“事故物件”で約6年生活4月24日に更新されたYouTubeチャンネル『ハンターch』にゲスト出演した松尾。下積み時代は、若い女性が病気で亡くなってしまった部屋に住んでおり、「そこは結構住みました。6年かな。途中から、今の妻と同棲はじめて」と回想。妻には、“事