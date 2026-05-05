ゴールデンウィークも終盤となる中、行楽日和となった5日、観光地は人、人、人に。そして、Uターンラッシュはピークを迎え、高速道路では渋滞が発生しています。ゴールデンウィーク後半も残り2日。東京近郊の観光地を空から見てみました。浅草・浅草寺では、幼稚園の園児たちが漁師の衣装を身にまとい、宝船を引き、練り歩いていました。そして、東京タワーで見られたのは、こいのぼりの大群。こいのぼりが幾重にも重なって見えま