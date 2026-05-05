米大リーグ・ヤンキースは４日（日本時間５日）、インスタグラムでニューヨーク・ヤンキースのラジオ中継を担当してきたアナウンサーのジョン・スターリングさんが８７歳で亡くなったことを伝えた。同日のオリオールズ戦に勝利すると、初回に決勝の１４号２ランを放ったジャッジとスターリングさんの２ショットとともに、「ジョンのために勝った」と記した。ＭＬＢ公式サイトなども反応。「ご逝去を深く悼みます。スターリング