クラブが公式発表J2の徳島ヴォルティスが5月5日、同日からゲルト・エンゲルス監督が休養することを発表した。クラブとの協議により決定し、アレックスコーチが6日のアルビレックス新潟戦で指揮を執る。徳島は2日に行われた明治安田J2・J3百年構想リーグ第14節の愛媛FC戦で0-6で大敗。リーグ戦でPK戦を含む3連敗となっていた。順位は2位だが、首位のカターレ富山とは勝ち点差が5まで広がったなかで、ゲルト・エンゲルス監督の