怪我での出遅れを取り返すように鈴木が好調を維持している(C)Getty Imagesカブスの鈴木誠也が現地時間5月4日のレッズ戦で、今季第6号本塁打を記録した。5試合ぶりのアーチは、本拠地リグレー・フィールドのバックスクリーン横へと飛び込む特大の3ラン。5-4の逆転勝利に貢献するとともに、その飛距離が大きな話題となっている。【動画】打った瞬間の確信弾！鈴木誠也が放った455フィートの3ランアーチを見るこの日、「5番・右翼