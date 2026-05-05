◇ITTF世界卓球選手権 女子団体戦1回戦 日本3−0クロアチア(5日、ロンドン)卓球の世界選手権は5日、女子団体戦の1回戦が行われ、日本はクロアチアに勝利。ベスト16進出を決めました。試合はシングルスのみで行われ、先に3勝した方が勝利。1、2番手に登場する選手は4試合目以降にも出場します。第1試合は橋本帆乃香選手(世界ランク15位)がアラポビッチ選手(同119位)にストレート勝利。第3ゲームは相手も積極的な攻撃をみせますが、