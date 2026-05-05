現在、各地の高速道路上りで長い渋滞が発生しています。5連休最終日の6日も、各地で渋滞が予測されています。日本道路交通情報センターによりますと、午後6時半現在、関越道上り川越インターチェンジ付近を先頭に34キロ、中央道上り小仏トンネル付近を先頭に29キロ、常磐道上り三郷ジャンクション付近を先頭に21キロ、東北道上り上河内サービスエリア付近を先頭に19キロなどの渋滞となっています。5連休最終日の6日も各地で渋滞が