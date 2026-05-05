ゴールデンウィークも終盤、熊本県内も各地で賑わっています。 【写真を見る】【熊本初】人喰いワニに吹雪…「科学漫画サバイバル」の世界絶体絶命の危機を学ぶ子ども達…かたや保護者も「必死です（笑）」 記者「襲いかかるクマに…人間よりも大きなカマキリ！？さらに…ゴールディンウィークなのに吹雪！？大きな大きな人喰いワニ！？不時着した飛行機から脱出！？絶体絶命のシチュエーショ