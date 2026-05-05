《一瞬わからないくらい精悍に!!》5月5日、歌手の錦野旦（77）が自身のInstagramでこう驚きをつづったのは、ある俳優の“激変近影”についてだった。浜松での日帰り仕事の帰りにその俳優と品川駅で遭遇し、ツーショットを撮影したという錦野。そこに写っていたのが、俳優の永井大（47）だ。永井は金のネックレスや腕時計、ティアドロップ型のサングラスを身につけ、日焼けした肌に白髪交じりの口髭をたくわえたワイルドな装いに