金刀比羅宮の参道のにぎわい香川・琴平町5日 ゴールデンウィーク終盤の5日は晴天に恵まれ、香川県のうどん店や観光地は多くの客でにぎわいました。 善通寺市のうどん店、「長田in香の香」です。駐車場には、熊本や鳥取など県外ナンバーも並びます。 （荻津尚輝リポート）「こちらがお店の入り口。長い列ができています」 （先頭の方に並んでいた客・東京都から）「（Q.どれくらい並