欧州株総じて堅調、休み明け英株は軟調も 東京時間17:45現在 英ＦＴＳＥ100 10282.95（-80.98-0.78%） 独ＤＡＸ24228.17（+236.90+0.99%） 仏ＣＡＣ40 8024.49（+48.37+0.60%） スイスＳＭＩ 13085.35（+82.02+0.62%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:45現在 ダウ平均先物JUN 26月限49215.00（+136.00+0.28%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7255.00（