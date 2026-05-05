日本陸連強化委員会の前村公彦・短距離ディレクターが５日、世界リレーの行われていたボツワナからオンラインで取材に応じ、男子４００メートルリレーの第２ラウンドで起きたバトンミスの経緯などを説明した。今回は「東京世界陸上を終えてロス五輪へのスタート地点」という位置づけで挑んだ大会。予選は３８秒０１の組４着で決勝に進めず、２０２７年北京世界陸上の出場権を懸けた第２ラウンドは守祐陽―飯塚翔太―桐生祥秀―