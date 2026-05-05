日本陸連強化委員会の前村公彦・短距離ディレクターが５日、世界リレーの行われていたボツワナからオンラインで取材に応じ、男子４００メートルリレーの第２ラウンドで起きたバトンミスの経緯などを説明した。

今回は「東京世界陸上を終えてロス五輪へのスタート地点」という位置づけで挑んだ大会。予選は３８秒０１の組４着で決勝に進めず、２０２７年北京世界陸上の出場権を懸けた第２ラウンドは守祐陽―飯塚翔太―桐生祥秀―井上直紀で臨んだ。

ただ２走の飯塚から３走の桐生がバトンミス。「２走の飯塚選手が（コースの）アウト側からいかないといけないところ、フランスがだいぶアウト側を攻めてきたこともあり、イン側にに入ってしまった。そこで１走の守選手と接触するかどうかとなり、うまく加速できなかった」と３走の桐生にスムーズにバトンが渡らなかったという。

今大会での北京世界陸上出場権は逃し、今後は残り４枠を争う。６月の日本選手権後に決まる９月のアジア大会（名古屋）代表メンバーで７月のダイヤモンドリーグ（ロンドン）に出場し、記録を狙っていく方針で「そこでバトンの精度を高めていきながらアジア大会に向かう。３７秒７、８くらいを出せれば十分、（出場権の）プラス４に届くと思っています」と説明した。

男子１６００メートルリレーは、第２ラウンドでエースの中島佑気ジョセフ（富士通）をアンカーに起用し、組１着で北京世界陸上の出場権を獲得。「より勝負できるオーダーがチャレンジできたことは一つ、評価できる部分だと思っています」と話した。