◆パ・リーグオリックス６―１ロッテ（５日・京セラドーム大阪）ロッテのアンドレ・ジャクソン投手（３０）が先発し、６回１０８球を投げて８安打２四球５失点で３敗目を喫した。初回に先頭・宗の振り逃げ（記録は三振と暴投）やボークなどで１死三塁のピンチを招くと、西川に左前適時打を許した。続く中川には中越え二塁打で１死二、三塁。ここで森友に中前２点打を打たれて３点を失った。６回は１死から宜保の中前安打、麦