西武ライオンズが新たに販売を開始したとある応援グッズが、《あまりに巨大過ぎる！》と再び世間をざわつかせている。【写真】西武ライオンズの「クソデカネックレス」ピカチュウ版“クソデカネックレス”の呼び名最初に2025年3月に登場して話題になったのが、ファンには「クソデカネックレス」の呼び名で愛されている「ビッグチェーンネックレス」。極太の金色チェーンにレオのチャームが取り付けられており、ド派手な存在感