女優の黒木メイサ（37）が5日、自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「近ごろ、ほんとに周りに支えてもらってて、感謝の気持ちで溢れてる」と書き出した黒木。タンクトップのラフな服装で鏡越し自撮りをアップした。「“わたしもそうありたい”と思う仲間に囲まれて幸せです」とコメント。「Happy children’s day」と添えた。ファンからは「ほんとーに美しい」「ずーと好きです」「憧れ」「1枚目の写真早速待ち