東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が、自身のXを更新し、現在の保有株を紹介し、含み損を打ち明けた。【画像】気になる！ケタ違いの含み損…水谷隼の保有株定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「みんなが買っているのをみて買いましたがダメでした助かりますか？」とファンに呼びかけ。投稿した画像では、持ち株「OLC」を紹介しながら含み損が「30万3500円（−21.45％）とな