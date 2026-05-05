【モデルプレス＝2026/05/05】YouTuberのヒカルが5日、自身のX（旧Twitter）を更新。YouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみとこーくんが離婚したことを受け、コメントした。【写真】なこなこカップル、ステージ上で公開プロポーズ＆キス◆ヒカル、なごみ＆こーくんの離婚にコメントなごみがヒカルのYouTubeに出演するなど、以前から親交があったなごみ＆こーくんとヒカル。ヒカルは「絶対はないんだと思わされる 逆