◇MLB ドジャース8-3アストロズ(日本時間5日、ダイキン・パーク)試合前時点で19打席無安打と苦しむドジャースの大谷翔平選手が、アストロズ戦の試合前に今季2度目となる屋外での打撃練習を行いました。カージナルスとの3連戦でヒットの出なかった大谷選手。この日はミゲル・ロハス選手とともに屋外での打撃練習に参加。55スイング中22本の柵越えを放つなど、快音を響かせました。しかし、柵越え以外は打球が上がらず、ゴロになる場