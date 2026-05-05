元乃木坂46で俳優・タレントの松村沙友理（33）が、3日放送のTBS系『坂上＆指原のつぶれない店』に登場した。【写真】ママになった松村沙友理、スシローでバイト姿松村は、今年3月に第1子を出産。今回、朝9時に新宿駅西口でカメラに向かい「スタジオのオジさまたちー！みんなが待ち望んだバイトプリンセス・さゆりんごだよー！おまたせー！」と元気に番組復帰。スタジオからは「ちょっとママっぽくなってるよね」「優しい雰