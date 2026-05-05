お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（４２）が５日、自身の「Ｘ」を更新。アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」のライブについて言及した。同グループは現在４周年アリーナツアーを開催中。お笑いコンビ「マユリカ」が観覧に訪れたことが話題になった。井口は同グループの冠番組「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲのＮＥＷＫＡＷＡＩＩってしてよ？」（テレビ朝日）の初回放送でＭＣを務めており、メンバーと