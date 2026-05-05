バドミントン女子ダブルスで２４年パリ五輪銅メダリストの志田千陽（２９）が驚きの変身姿を公開。反響を呼んだ。「ゲーテ６月号に掲載していただきました」とつづり、雰囲気一変のメーク、黒の衣装姿でモデルを務める様子を投稿。コメント欄などでは「メイクいつもと違ってドキドキしてます」、「グッとエレガント」、「わぉ、めっちゃ素敵」、「ちはるちゃん、モデルすぎる」、「いやはやもうひれ伏しました」、「マジか！す