元フジテレビアナウンサーの長谷川豊氏（５０）が４日、自身の「Ｘ」を更新。ＡＩ技術の発達に白旗をあげた。長谷川氏は、ＡＩで生成したという女性アナウンサーがニュースを読み上げる動画を引用。「全てＡＩで作成したニュース映像。もうね勝てないってこれには」と率直に語った。動画の女性アナウンサーは「絶対に噛まない。絶対に不倫して文春とかない。２４時間３６５日働いて文句言われないし言いもしない」と指摘。「