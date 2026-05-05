松橋力蔵監督が負傷していた長友佑都の状況に言及FC東京は5月5日、6日に控える明治安田J1百年構想リーグ第15節のジェフユナイテッド千葉戦に向け、冒頭15分間の公開トレーニングを行った。トレーニング後、囲み取材に応じた松橋力蔵監督が、負傷していたDF長友佑都について話した。小平グラウンドには、4連勝中の上昇気流が流れていた。選手たちの表情も明るく、長友も声を張った。「そこいけ！」。MF佐藤龍之介もボール回しの