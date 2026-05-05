岐阜県警は5日、長野、岐阜両県にまたがる北アルプス奥穂高岳で、登山中に遭難した男性2人が発見、うち1人が救助されたと発表した。意識があり、長野県松本市の病院に搬送された。残る1人は意識がなく、凍った岩から体が離れず、救助は困難だという。岐阜県警高山署によると、5日午前に長野県消防防災航空隊員がヘリコプターで捜索し、山頂から西に550メートルほど離れた岩場「ジャンダルム」で見つけた。2人は1日に入山し、