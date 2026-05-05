中東情勢緊迫化でエネルギーの代替調達が模索される中、ロシア産原油を積んだタンカーが日本に到着、受け入れ作業が始まった。LNGとともに軽質油を生産原油は、ロシア極東の資源開発プロジェクト「サハリン2」で生産され、石油元売り4位の太陽石油が調達したものだ。船舶情報サイト「マリントラフィック」が4月下旬にサハリン島南端のプリゴロドノエを出航したとしているタンカーは、4日愛媛県の沖合に到着した。5日正午ごろ接岸し