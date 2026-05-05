全国に「イオンシネマ」９８劇場を運営するイオンエンターテイメント株式会社は、１９９３年４月に開業した日本初のシネマコンプレックスであり、“スター・ウォーズの聖地”として親しまれてきたイオンシネマ海老名（旧称：ワーナー・マイカル・シネマズ海老名）の営業を５月１７日（日）をもって終了する。４月２４日よりクロージングイベントとして実施している「スター・ウォーズ」シリーズ全作品のＴＨＸ上映は、「スタ