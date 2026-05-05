◇プロ野球セ・リーグ巨人ーヤクルト（5月5日、東京ドーム）両リーグ最速の20勝をあげたヤクルトの勢いを止めることができるのか、巨人の先発は赤星優志投手です。ここまでは中継ぎとして登板していたため、今季初先発登板となります。ヤクルトは吉村貢司郎投手。こどもの日に子どもたちに夢を与えられるような投球ができたら、と意気込んでいました。解説は辻発彦さんと工藤公康さん。辻さんは1997年にヤクルトで日本一を経験。