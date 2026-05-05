【モデルプレス＝2026/05/05】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大場花菜が5月3日、自身のInstagramを更新。ミニワンピースを身に着けたショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】＝LOVEメンバー「脚が長くて憧れる」美脚スラリのお嬢様風ミニワンピ姿◆大場花菜「お嬢様風」のミニワンピ姿公開大場は「対面お話会ありがとうございました」とイベントの感謝とともに、複数枚の写真を投稿。「今