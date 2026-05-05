重賞４勝の名牝、スマートレイアーを母に持つスマートプリエール（牝３歳、栗東・大久保龍志厩舎、父エピファネイア）は次戦のオークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）で引き続き、原優介騎手＝美浦・青木孝文厩舎＝とコンビを組むことになった。原騎手は初コンビだったフラワーＣで重賞初制覇へ導いていた。ファルコンＳで２着だったエイシンディード（牡３歳、栗東・大久保龍志厩舎、父ファインニード