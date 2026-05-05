お笑いコンビ「メイプル超合金」安藤なつ（45）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。親交のあるお笑いコンビ「かけおち」青木マッチョ（30）の愛車を披露した。安藤は「青木先生の納車式とお披露目ツーリング前半」と書き出し、愛車にまたがる青木の姿をアップ。「消防士時代にFAT BOY乗っていてまた新たにFAT BOY乗りたいとの願い叶えられて良かったね！おめでとうございます」と祝福。「うちの青FAT BOYもカッコいいん