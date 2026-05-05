自動車、歩行者、自転車も快適に使える道路に横浜市は2026年3月26日、青葉区内で工事を進めていた都市計画道路「川崎町田線」のうち、恩田町から田奈町にかけての延長約1150mを同日11時に一般開放しました。どのような道路で、開通してどう便利になるのでしょうか。川崎町田線は、川崎市川崎区と東京都町田市を結ぶ延長約25kmの県道（都道）140号線です。横浜市内においては、恩田川や鶴見川に沿い、緑区や都筑区、港北区