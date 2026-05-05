調査企業のCounterpoint Researchが公開しているスマートフォン市場の調査レポートであるGlobal Handset Model Sales Trackerによると、2026年第1四半期(1〜3月)に世界で最も売れたスマートフォンはAppleの「iPhone 17」だったそうです。iPhone 17は同期における全世界のスマートフォン販売台数の6％を占めました。iPhone 17 Global Best-Selling Smartphone in Q1 2026, Top 10 Take 25% Sharehttps://counterpointresearch.com/e