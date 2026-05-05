瀧先生に算数嫌い化を回避する方法を、自身の子育て経験を踏まえて語っていただいた。方法3 論理的な問題と暗記型の問題はいつ勉強するのがベストか？■論理的思考は朝に行い、夜は暗記後にすぐ寝る論理的思考力を使うものは午前中に、単純な暗記などは夜にするのがおすすめです。なぜなら、私たちの生活は日々、選択の連続だからです。「今日は白と紺、どっちのブラウスを着ていこう」「パンかごはん、どちらを食べようか」など、