NTTドコモビジネスレディスで初めての最終日最終組国内女子ゴルフツアーのNTTドコモビジネスレディス（千葉・浜野GC）は3日、菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が通算18アンダーまで伸ばし、2位に5打差をつける圧勝で幕を閉じた。初めて最終日最終組を経験した26歳の平塚新夢（ひらつか・あむ＝Knomak）は、2位から出て5位。通算10アンダーで自身初のトップ10入りとなった。茨城・明秀学園日立高3年時にステップ・アップ・ツ