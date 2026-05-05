優れたリーダーに必要な要素は何か。独立研究者の山口周さんは「現場のリーダーであっても時代や社会状況を踏まえたビジョンを打ち出すことが大切だ。イギリスの首相・チャーチルはそれをうまく編集して、国民を統合し英国を勝利に導いた」という――。（第2回）※本稿は、山口周『コンテキスト・リーダーシップ』（光文社新書）の一部を再編集したものです。1945年の総選挙運動中のウィンストン・チャーチル〔写真＝Imperial War