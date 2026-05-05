阪神は早川が今季初先発する。プロ2年目、中継ぎで初の開幕1軍入りを果たし、ここまで7試合で0勝1敗1ホールド、防御率4・15。新人の昨季、8月27日DeNA戦のプロ初先発から2戦2勝した持ち場で、自身の適性をアピールする。2リーグ制以降、阪神投手のプロ初先発から先発登板の連続試合勝利は、57年梅本正之、63年中井悦雄、84年池田親興の3勝が最多。チームは5月5日の「こどもの日」を15年から1分けを挟んで9連勝中。ラッキー