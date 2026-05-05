TWSの5枚目ミニアルバム「NO TRAGEDY」の初動販売枚数（発売直後1週間の売り上げ）が、自己最高記録を更新した。4月27日にリリースし、今月3日までの1週間の集計で、111万2770枚を販売した。韓国メディアのスターニュースは5日「韓国のチャートで新作は、週間アルバムチャートで1位を獲得した。発売初日だけで約83万枚を販売し、前作の興行指標を一気に上回った。発売4日目の先月30日にはすでに100万枚の壁を突破し、ミリオンセラ