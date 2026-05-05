TWSの5枚目ミニアルバム「NO TRAGEDY」の初動販売枚数（発売直後1週間の売り上げ）が、自己最高記録を更新した。4月27日にリリースし、今月3日までの1週間の集計で、111万2770枚を販売した。

韓国メディアのスターニュースは5日「韓国のチャートで新作は、週間アルバムチャートで1位を獲得した。発売初日だけで約83万枚を販売し、前作の興行指標を一気に上回った。発売4日目の先月30日にはすでに100万枚の壁を突破し、ミリオンセラーの仲間入りを果たした」と報じた。

タイトル曲「You、You」は公開直後、韓国の主要音楽配信チャートにランクインした。またYouTubeコリアの「日間人気ミュージックビデオ」（4月28日付）で4位に入るなど、公開から6日で再生回数2000万回を突破するなど、世界的にも注目されている。

さらに「You、You」のフック部分「Dda−rum」を活用した「ダルムチャレンジ」も話題で、多くのK−POPアイドルが同チャレンジに参加するなど好評を得ている。

来月8日には「KCON JAPAN 2026」（幕張メッセ）、同9日には「Kstyle Party 2026」（Kアリーナ横浜）に出演予定。