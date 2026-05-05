4月27日にオリックス（銘柄コード：8591）がオリックス銀行の株式100％を大和証券グループ本社に譲渡すると発表した。この発表を受け、翌日は株価が大幅続伸。前日比＋9.83％で引けた。オリックスはM&Aや事業売却に長けている印象がある。そして、株主還元にも熱心だ。オリックスにたった5年前に投資していたら、株価は何倍になっているだろうか。また、取得配当利回りはどのくらいだろうか。著書『 資産1.8億円＋年間配当金（