生まれて初めてのデートは期待と不安で胸がいっぱいになってしまうもの。当日もきっとドキドキの連続でしょう。でも「緊張しすぎてドギマギしてしまった」なんてことは避けたいですよね。ということで今回は、「人生初のデートで気をつけたいこと９つ」をご紹介いたします。【１】前日にデートプランを練っておく前日の夜に、当日のシミュレーションを兼ねてデートプランを練っておきましょう。しっかり準備しておけば気持ちに余裕