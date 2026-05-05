『ゴルゴ13』などの劇画作品を多く生み出した、さいとう・たかをさんの原画展が、茨城・筑西市のしもだて美術館で開催されています（6月28日まで）。さいとう・たかをさんの作品に携わってきた担当者が、エピソードを語りました。1936年、和歌山県に生まれたさいとう・たかをさん。一度は理容師になったものの“漫画を描きたい”という思いがあり、母親の反対を押し切るように描いた『空気男爵』（日の丸文庫）で、1955年に漫画家