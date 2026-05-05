◇ファーム西地区ソフトバンク5―2オリックス（2026年5月4日タマスタ筑後）ソフトバンク・杉山が、オリックスとのファーム・リーグに先発。直球の最速は153キロを計測し、1回無安打無失点1奪三振と完璧に抑え込んだ。「（連絡を）待つのみという感じです」4月11日の日本ハム戦（エスコン）で自身の投球内容のふがいなさからベンチを殴打し、13日に左手骨折の手術を受けた。今月2日のファーム交流戦・中日戦（ナゴヤ）