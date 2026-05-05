◆関西学生野球春季リーグ戦▽第５節１回戦同大１２―２関学大＝延長１１回＝（４日・ほっともっとフィールド神戸）同大が、延長で関学大を下し先勝した。９回２死から同点に追い付くと、延長１１回には打者１４人で６安打５四球の猛攻で一挙１０得点。リーグ史上４度目となる１イニング全員出塁を達成する攻撃で勝利した。※※※土壇場で追い付いた。２点を追う９回無死一、二塁の好機で、４番・近藤雅