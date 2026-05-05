◇アスリートたちの子供時代は？ボクシングは9歳の時、遊びの延長で始めました。当時は生意気で、からかってきた上級生をやっつけていた“悪ガキ”。よく学校に呼び出されていたし、その発散でもあったのかな。その時期には周囲にもあまりなじめず、球技好きな友達は僕がやりたい“戦いごっこ”に付き合ってくれず、悩んだこともあった。でも世界王者になれた今、思うことは“個性は武器になる”ということ。みんなと同じこ