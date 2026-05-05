◇パ・リーグオリックス3―0ロッテ（2026年5月4日京セラD大阪）今季初めて2番に座ったオリックス・森友が、6回1死一塁で小島の初球を左中間へ運んだ。決勝の先制適時二塁打。「あの方向に、あの打球が行くのが僕の中ではベスト」。球団イベント「オリっこデー」の一環で、先発発表時には「野球選手以外になってみたい職業」として生成AIを活用した特別映像によって格闘家に変身。お立ち台では濱田櫂（かい）さん（8）か